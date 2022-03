Efemérides de 30 de Março (2022)

2017 A empresa californiano-americana SpaceX, fundada em 2002 para transportes no espaço, conduziu o primeiro veículo de lançamento reutilizável do mundo de um foguete de classe orbital.





1867 Os EUA chegaram há 155 anos a acordo com o Império Russo (czar Alexandre II, 1818-81, a reinar desde 1855) para a compra do Alaska, numa operação conduzida pelo então secretário de Estado americano William Henry Seward (1801-72), na presidência de Andrew Jackson (no cargo entre 1865-69).

1870 A 15ª Emenda da Constituição dos EUA garantiu há 152 anos o direito de voto à população negra, na sequência da Guerra da Secessão (1861-65), embora a Lei só abrangesse todos os Estados do País 90 anos mais tarde.

1922 O Geógrafo Gago Coutinho (1869-1959) e o aviador Sacadura Cabral 1881-1924), ambos da Marinha, partiram há 100 anos de Lisboa, no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1957 Ao fim das três primeiras semanas de emissões regulares, a RTP pôs há 65 anos em serviço o Centro Emissor do Porto.

1967 O Supremo Comando Aliado na Europa transferiu-se há 55 anos de França para a Bélgica, depois de o Governo francês ter decidido retirar-se da NATO (fundada em 49, como aliança militar ocidental).

1985 Teve lugar há 37 anos o primeiro sorteio do Totoloto em Portugal, com um prémio de 25 mil contos.

1994 O escudo português (moeda nacional da República, que substituiu os reis, até à introdução do euro, em Janeiro de 2002), alvo de um forte ataque especulativo, obrigou o Banco de Portugal a intervir em sua defesa há 28 anos (finais de Cavaco Silva como PM).

2003 Foi inaugurada há 19 anos a Ponte do Infante (baptizada em honra de D. Henrique, nascido no Porto), entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

2020 Em alguns Estados norte-americanos (como Virginia, Maryland, Arizona e Florida) 3 em 4 americanos foram postos há 1 ano em confinamenrto.