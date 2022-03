O que leva o gasóleo a ser mais caro do que a gasolina

A semana começou com mais uma subida no preço dos combustíveis e as subidas no preço do gasóleo têm superado as da gasolina, levando a um fenómeno que não costuma acontecer: o preço do gasóleo superou o da gasolina. Mas o que justifica este fenómeno?

Henrique Tomé, analista da XTB, começa por lembrar que “os preços dos combustíveis têm vindo a aumentar significativamente desde a invasão russa na Ucrânia”, acrescentando que a Rússia “é um dos maiores produtores de petróleo, nomeadamente de gasóleo, e as recentes sanções impostas à economia russa têm preocupado os mercados sobre o fornecimento de petróleo russo, sobretudo no que diz respeito ao gasóleo”.

Para o analista, este “tem sido um dos fatores que têm contribuído para os recentes aumentos dos preços do gasóleo”. E acrescenta que, por outro lado, “o facto de a gasolina ser mais refinada do que o gasóleo explica em grande parte o porquê da gasolina ser normalmente mais cara que o gasóleo”.

A Rússia produz sobretudo gasóleo tem peso neste aumento de preços. E a esta equação há que juntar o VGO, uma das componentes utilizadas no fabrico de gasóleo, para o tornar mais leve. E a Rússia é responsável por metade da produção mundial deste produto. Questionado sobre se estes fatores contribuem para o aumento, Henrique Tomé garante: “Sem dúvida”. E explica: “Esse é um dos motivos pelos quais o preço do gasóleo tem vindo a subir mais recentemente”, até porque “os mercados receiam que as sanções do ocidente aumentem ainda mais sobre a economia russa, apesar do porta-voz da comissão europeia ter dito que, por agora, a Europa não iria aplicar novas sanções”.

Sobre se é expectável que a diferença entre gasolina e gasóleo se mantenha nas próximas semanas, o analista da XTB defende que “dado que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia têm dado sinais de progresso, a atual diferença nos preços poderão manter-se apenas no curto prazo”.

Espanha toma medidas

Os preços dos combustíveis têm aumentado em praticamente todo o mundo. Em Espanha, o Governo finalizou um pacote de medidas para minimizar os custos para os cidadãos com o principal destaque para a redução de 20 cêntimos por litro para todos os cidadãos e não só as transportadoras. A medida, avançada pelo El País, entra em vigor a 1 de abril e, segundo o Governo liderado por Pedro Sánchez, desses 20 cêntimos, 15 são esforço do Governo, e 5 cêntimos são esforço das gasolineiras.

Esta medida, será detalhada depois do Conselho de Ministros de hoje e faz parte de um pacote de decisões que incluem também a limitação temporária do aumento das rendas a 2%, um mecanismo de proteção do emprego com limites aos despedimentos e apoios sociais aos preços de eletricidade para entre 600 mil e dois milhões de famílias.

Mas poderia Portugal avançar com uma ajuda deste tipo? Henrique Tomé lembra o Executivo português tem avançado com medidas como o IVAucher e a redução temporária do ISP. Mas não tem dúvidas que a equipa liderada por António Costa “ainda tem margem para baixar (muito) mais os preços que são praticados neste momento”. E deixa o alerta: “Não nos devemos esquecer que quase 60% do preço praticado sobre os combustíveis são impostos, ao contrário do que acontece no país vizinho”.