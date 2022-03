Grupo Sonae alvo de ataque informático. Impossível fazer compras online ou usar cartão Continente

Lojas físicas, sejam supermercados ou hipermercados, estão a funcionar normalmente. Mas todos os serviços online do Continente estão fora de serviço, assim como o uso do cartão do hipermercado. Também não é possivel passar faturas.





A Sonae, grupo que detém os hipermercados Continente, sofreu na madrugada desta terça-feira, pelas 2h00, um ataque informático.

As lojas físicas, sejam supermercados ou hipermercados, estão a funcionar normalmente. Mas todos os serviços online do Continente estão fora de serviço, assim como o uso do cartão Continente. Os clientes podem fazer pagamentos com dinheiro e cartão, mas não é possível passar faturas.

"Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade", diz o grupo Sonae, em comunicado

Os impactos do ciberataque ainda estão a ser avaliados pelo grupo Sonae, não sendo possível ainda dizer se os dados dos clientes foram comprometidos.