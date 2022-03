Dados do INE, ainda que provisórios, mostram que, nesse mês, a taxa de desemprego foi igual à de janeiro. Mas o emprego contou um pequeno recuo.





Tal como tinha acontecido no mês de janeiro, a taxa de desemprego manteve-se nos 5,8% em fevereiro, valor que é, no entanto, inferior em 0,4 pontos percentuais quando comparada a três meses antes e 1 ponto percentual a menos face ao ano anterior.

Os números, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a população empregada (4868,3 mil) diminuiu 0,3% em relação ao mês anterior, tendo aumentado 0,3% relativamente a três meses antes e 4,2% comparativamente a um ano antes.

Já a população desempregada (297,5 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído tanto em relação a novembro de 2021 (8%) como a fevereiro desse ano (13,3%).

O gabinete de estatística avançou ainda que a taxa subutilização de trabalho situou-se em 11%, tendo diminuído relativamente aos três períodos de comparação: 0,2%, 0,7% e 2,5%, respetivamente.

No que diz respeito à população ativa, em fevereiro (5165,8 mil) esta caiu 0,3% em relação ao primeiro mês do ano e 0,2% relativamente a novembro de 2021, tendo aumentado 3% quando comparada com o valor de fevereiro de 2021.

Por seu turno, a população inativa (2497 mil) registou um acréscimo de 0,6% em relação ao mês anterior e decréscimos de 0,5% e de 6,1% em relação a três meses antes e a um ano antes, respetivamente.