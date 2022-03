Kelly Clarkson muda de nome

Depois de se divorciar de Brandon Blackstock, Kelly Clarkson conseguiu mudar, oficialmente, de nome. Agora é Kelly Brianne.

"Não havendo objeções, o pedido de mudança de nome é concedido. [...] O decreto está assinado e arquivado. O nome do peticionário foi alterado de Kelly Brianne Clarkson para Kelly Brianne", dizem os documentos a que o Page Six teve acesso. "O meu novo nome reflete mais plenamente quem sou", disse a cantora, em fevereiro, quando deu entrada com o processo.

Recorde-se que Kelly Brianne e Brandon Blackstock separaram-se em 2020, tendo só este ano terminado o processo de divórcio. Brianne terá de pagar ao ex-marido um total de 45.601 dólares por mês (cerca de 41 mil euros).