Bruce Willis abandona a carreira de ator após ser diagnosticado com afasia

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio na comunicação, que se traduz na perda da capacidade de expressar ou de compreender a linguagem falada ou escrita, resultante de danos nas áreas do cérebro que controlam a linguagem. Por essa razão e, segundo o anúncio feito pela família do ator, este “vai retirar-se da representação”.

“Para os incríveis fãs, e como família, queríamos partilhar que o nosso amado Bruce está a passar por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está a afetar as suas capacidades cognitivas. Como resultado disso, e com muita consideração, o Bruce vai afastar-se da carreira que significou tanto para ele”, começa por explicar o comunicado.

“Este é um momento realmente desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo vosso amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos a passar por isto como uma família unida e queremos alertar os seus fãs, porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele”, conclui o texto assinado pelas cinco filhas do ator atualmente com 67 anos, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, e Evelyn, pela sua atual mulher, Emma Heming, e pela ex-mulher, a atriz Demi Moore.