Consumidores. Confiança sofre "redução abrupta"

Dados são do Instituto Nacional de Estatística.





No contexto da guerra contra a Ucrânia, o indicador de confiança dos consumidores sofreu uma “redução abrupta” no mês de março, depois de ter aumentado nos dois primeiros meses do ano.

Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que garante ter-se verificado “a segunda maior redução da série face ao mês anterior, apenas superada pela diminuição registada em abril de 2020 no início da pandemia covid-19”.

O gabinete de estatística avança ainda que o “saldo das perspetivas dos consumidores relativas à evolução futura dos preços registou em março o maior aumento da série, superando em larga medida o valor máximo anterior”.

Os dados mostram ainda que o indicador de clima económico diminuiu de “forma moderada” em março, depois de ter atingindo no mês anterior um nível idêntico ao observado em fevereiro de 2020 e de ter apresentado um comportamento irregular entre julho e janeiro.

Os indicadores de confiança diminuíram na indústria transformadora e na construção e obras públicas e aumentaram no comércio e serviços. Em todos estes setores de atividade, os saldos das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentaram “de forma significativa”.