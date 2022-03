BCE. Guerra cria grande incerteza na economia

Numa altura em que se mantém a invasão russa na Ucrânia, os alertas para os problemas que as economias - principalmente as europeias - podem continuar a enfrentar surgem um pouco por todo o lado. Desta vez foi a presidente do Banco Central Europeu ao garantir que esta invasão cria uma “incerteza considerável” na economia europeia. Ainda assim, Christine Lagarde assegurou que está a fazer o possível para enfrentar a crise.

“Falámos das consequências económicas (...) Todos estamos chocados e aterrorizados com as imagens da guerra e estamos a fazer o possível para enfrentar a situação”, disse Lagarde, depois de uma reunião com o presidente do Chipre, Nikos Anastasiadis, e o governador do banco central, Konstantinos Irodotu.

A responsável alertou ainda que “o impacto económico da guerra se reflete no que os economistas denominam de ‘choque de oferta’, que simultaneamente faz subir a inflação e reduzir o crescimento”, acrescentando que os preços da energia vão continuar a subir. Em números, o preço do gás aumentou 52% desde o início do ano e o do petróleo 64%.

E detalhou: “A Rússia e a Ucrânia representam quase 30% das exportações mundiais de trigo, enquanto a Bielorrússia e a Rússia produzem cerca de um terço do potássio mundial, um ingrediente chave na produção de fertilizantes, exacerbando a escassez de oferta”.

Sobre a inflação, Christine Lagarde detalhou: “Sabemos que teremos uma inflação mais alta este ano, não há dúvida sobre isso… mas também estamos a ver alguns desses fatores que alimentam a inflação, como é o caso da energia e dos alimentos, que permanecerão altos. Mas não prevemos que continue a subir mais”, afastando um cenário de estagflação.