Casa dos Beckham assaltada com a família lá dentro

A casa da família Beckham em Holland Park, Londres, que está avaliada em 47 milhões de euros, foi esta madrugada assaltada por um homem que partiu uma janela de um piso superior da residência.

David Beckham e a sua mulher, Victoria Beckham, assim como a filha Harper Seven, de 10 anos, estavam a dormir no piso inferior e o roubo terá sido descoberto por Cruz Beckham, de 17 anos, ao chegar a casa depois de ter ido a uma festa com os seus amigos. O jovem viu a janela partida e foi contar aos pais, segundo o Daily Mail.

As autoridades foram chamadas ao local e David Beckham, com a ajuda do filho, vasculhou a casa com o fim de encontrar o ladrão, que roubou peças de design e outros bens da família avaliados em alguns milhares de euros.