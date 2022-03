Angelina Jolie acusada de hipocrisia após ter feito negócio com olicarca russo

O multimilionário russo é casado com a modelo da Victoria's Secret Tatiana Kovylina.





Depois de ter pedido o fim de guerra na Ucrânia, Angelina Jolie está a ser acusada de hipocrisia ao ter vendido parte de uma propriedade rural -- em Château Miraval, que pertence a Brad Pitt -- a Yuri Shefler, um olicarca russo. O ex-marido já processou a atriz.

"A Angelina coloca-se numa posição na defesa da paz no mundo, mas depois fica-se a saber que negociou com alguém cujo passado é duvidoso", disse uma fonte ao jornal The Sun. "O Brad está atento a tudo e acredita que há questões éticas em jogo. A relação entre os dois é de afastamento. Apenas comunicam através dos advogados."

O multimilionário russo, que deixou o exército soviético quando tinha 19 anos, é casado com a modelo da Victoria's Secret Tatiana Kovylina e já esteve envolvido num processo criminal iniciado por um antigo trabalhador, que foi despedido por telefone.