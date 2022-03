Atividade turística manteve aceleração em fevereiro

No entanto, os valores continuam abaixo dos observados no período pré-pandemia.





O setor do alojamento turístico registou 1,2 milhões de hóspedes e 2,9 milhões de dormidas em fevereiro deste ano, números que correspondem a disparos de 507,0% e 527,1%, respetivamente, superiores aos registados em janeiro passado: 182,3% e 185,0%.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) que acrescenta que “os níveis atingidos em fevereiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em fevereiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 21,2% nos hóspedes e 23,1% nas dormidas”.

Ainda relativamente ao mês em análise, o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas e os mercados externos totalizaram 1,8 milhões. Face a fevereiro de 2020, registaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-11,1%), quer nas de não residentes (-29,2%).

Além disso, 36% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (41,6% em janeiro).