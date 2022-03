Colisão entre dois veículos em Loures provoca um morto

Uma pessoa morreu esta quinta-feira em Loures, distrito de Lisboa, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, confirmou fonte da GNR, citada pela agência Lusa.

A mesma fonte adiantou ainda que o acidente ocorreu na Rua Francisco Canas, na localidade de A-das-Lebres.

Além do óbito, do acidenteresultou ainda um ferido ligeiro, que foi assistido no local, onde estiveram 15 operacionais e sete viaturas da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Fanhões.

O alerta para a colisão foi dado pelas 13h05.