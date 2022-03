25 crianças hospitalizadas no Reino Unido depois de beberem leite com detergente

Através das redes sociais, o estabelecimento escolar revelou que a substância foi identificada como um “desinfetante consumível não tóxico que passa pelas máquinas do vendedor antes do leite”.





Pelo menos 25 crianças foram esta quarta-feira hospitalizadas no Reino Unido, depois de beberem desinfetante que se encontrava dentro de pacotes de leite, numa escola em Camden.

De acordo com a imprensa do país, que cita as autoridades, o alerta de que “25 crianças ingeriram leite de caixas seladas com uma substância não identificada e um odor antisséptico”, foi dado pelas 9h de ontem pelos funcionários do Centro de Desenvolvimento Infantil, que se localiza em Pine Street.

Através das redes sociais, o estabelecimento escolar revelou que a substância foi identificada como um “desinfetante consumível não tóxico que passa pelas máquinas do vendedor antes do leite”. Os pacotes terão sido preenchidos com o desinfetante, selados e depois enviados com o leite.

“Esta foi uma situação assustadora, mas felizmente, todos os que foram expostos ao leite estão em condições estáveis ​​e de volta à escola ou em casa", anunciou Pascal Nwako, delegado de saúde do condado de Camden, sublinhando ainda que se encontra em curso uma investigação.

O Centro de Desenvolvimento Infantil assegurou que retirou do estabelecimento todos os pacotes de leite e que não irá servir a bebida “até que a investigação seja concluída”.