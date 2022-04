Associação Mutualista Montepio. Associados aprovam lucros 44,6 milhões em 2021

O presidente da Associação Mutualista do Montepio Geral, Virgílio Lima, destaca “o virar de página que foi, finalmente, alcançado ao longo do último ano e que permitiu recolocar o maior grupo mutualista português no rumo do crescimento sustentado. Arrumámos a casa ao longo do último mandato, compete-nos agora consolidar este caminho de forma sólida".





A Assembleia de Representantes do Montepio Geral - Associação Mutualista aprovou esta, quinta-feira, o seu relatório e contas de 2021, com 82,7% de votos a favor, que aponta para lucros de 44,6 milhões de euros e "permitiram inverter a tendência de prejuízos registada nos últimos anos", disse em comunicado.

O presidente da Associação Mutualista do Montepio Geral, Virgílio Lima, destaca “o virar de página que foi, finalmente, alcançado ao longo do último ano e que permitiu recolocar o maior grupo mutualista português no rumo do crescimento sustentado. Arrumámos a casa ao longo do último mandato, compete-nos agora consolidar este caminho de forma sólida”, acrescenta.

A Associação Mutualista disse ainda que, ao longo do ano de 2021, apresentou um conjunto de dados financeiros positivos. A margem associativa da maior associação mutualista portuguesa cresceu 47,6 milhões de euros, situando-se em 120 milhões, assim como também cresceu o número de associados (para 602.000). "Este crescimento da base associativa revelou uma inversão da tendência de perda de associados que se verificava desde 2015, iniciada já no último trimestre de 2020 e consolidada no ano de 2021. Os rácios de liquidez melhoraram (passando de 7,9% para 11%), acompanhados pelo crescimento do ativo (aumentou 4,8% face a 2020, atingindo 3.716,3 milhões de euros no final de 2021)".

E diz ainda que outro dado positivo é a recuperação em 82,2%, entre 2017 e 2021, dos ativos por impostos diferidos que se vêm registando desde 2017.

"Consequentemente, registou-se um aumento das receitas associativas em 24,3%, atingindo 680 milhões de euros, permitindo obter uma variação de 60,4% da margem associativa. De realçar, por igual, o crescimento de 25% do valor médio por subscrição de modalidades de benefícios, para o montante de 724 euros".