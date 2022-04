As asneiras nazis

O que nos vale são as asneiras que os nazis tendem sempre a cometer, bem à imagem do seu distanciado inspirador, Hitler.





O que nos vale são as asneiras que os nazis tendem sempre a cometer, bem à imagem do seu distanciado inspirador, Hitler. Deste vez, quando ainda havia uma dúvida dos europeus em deixarem já de importar gás da Rússia, Putin, apesar de necessitar do dinheiro ocidental para a sua guerra na Ucrânia, resolveu põr-se com exigências, levando esses europeus (sobretudo os mais dependentes como a Alemanha e a Áustria) a não o comprar mais.

É como quem diz: ele há males que vêm por bem.