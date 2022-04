Ucrânia ataca depósito de combustível em cidade russa

A Ucrânia terá atacado, com a ajuda de helicópeteros, um depósito de combustível na cidade de Belgorod, no sul da Rússia, provocando um incêndio no local e causando dois feridos.

Vyacheslav Gladkov, o autarca da região, informou, através do Telegram, que a aeronave ucraniana em questão terá cruzado a fronteira a baixa altitude, atingido o depósito, segundo diz a agência bielorrusia Nexta.

Note-se que não é a primeira vez que as tropas ucranianas atacam a Rùssia. Há dois dias, já tinham atacado aquela cidade, com mísseis. Mas este ataque terá sido o primeiro em que a Ucrânia ultrapassa a fronteira desde o início da guerra.

O governador disse ainda que algumas áreas da cidade estão a ser evacuadas e que o incêndio se alastrou para oito taques de cruze.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz