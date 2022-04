Mãe reconhece feições do filho desaparecido em cadáver encontrado em poço

O corpo do homem, encontrado num poço em Porrinho, na Galiza, em 21 de fevereiro de 2021, já foi identificado pelas autoridades espanholas.

Trata-se de um português, cujas feições a mãe reconheceu graças ao retrato-robot que a polícia divulgou e que a imprensa nacional também reproduziu.

O El Pais dá conta de que uma mulher que terá entrado em contacto com as autoridades, dizendo que poderia ser o seu filho que estava desaparecido, o que viria a ser confirmado por análise ao ADN e a identificação de uma antiga fratura num osso da mão.

Sublinhe-se que as autoridades espanholas suspeitavam que o homem, encontrado em fevereiro do ano passado, seria um cidadão português devido à proximidade com a fronteira do local onde foi descoberto o cadáver e também à presença de várias moedas cunhadas em Portugal, que estariam perto do corpo.

A investigação do que se pensa ter sido um homicídio continua em curso, tendo ganhado novo fôlego com a confirmação da identidade da vítima.