Combustíveis descem a partir de hoje

Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida na ordem dos 12 cêntimos por litro no gasóleo e quatro cêntimos na gasolina a partir desta segunda-feira. A estimativa é do Governo, com base nos dados do mercado.

“Tal resulta numa redução da receita do IVA, que, segundo o referido mecanismo semanal de revisão, conduziria a um aumento das taxas unitárias do ISP em 2,1 cêntimos no caso do litro de gasóleo e 0,3 cêntimos no caso do litro da gasolina”, explica o Ministério das Finanças.

Assim, o Governo decidiu manter inalterado “o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, apesar da descida prevista do preço dos combustíveis”, diz o ministério de Fernando Medina, acrescentando que “de acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços determinaria uma subida deste imposto”.

Na nota, o Governo diz ter optado por “diferir este ajustamento para o momento em que se concretize a descida do ISP pela aplicação da fórmula, tal como aconteceu na última semana”.