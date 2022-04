Serie A. Joga-se no domingo o Derby d’Italia

Corria o ano de 1967 quando o jornalista desportivo italiano Gianni Brera cunhou o termo Derby d’Italia para se referir ao confronto entre a Juventus de Turim e o Inter de Milão. Há mais de 50 anos que este confronto de titãs é, de longe, o mais intenso do futebol italiano.

No domingo, em Turim, a Juventus vai receber o Inter para mais uma edição deste duelo, numa altura em que apenas um ponto separa as duas equipas na tabela classificativa, se bem que os de Milão contam menos um jogo. E a coisa não pinta às mil maravilhas para o emblema de Massimiliano Allegri, com Pellegrini e Alex Sandro em dúvida para o encontro, deixando desfalcada a defesa do emblema milanês.

Como se não bastasse o facto de as duas equipas mais proeminentes do futebol italiano estarem a apenas um ponto de distância, um outro assunto tem posto lenha na fogueira: diz a imprensa desportiva que, no verão, Paulo Dybala, da Juventus, poderá trocar de lado e ocupar o lugar de Lautaro Martínez no Inter.

‘Merengues’ à carga

Em Espanha, no sábado, avizinha-se também um interessante duelo. O Real Madrid lidera confortavelmente a tabela classificativa da liga espanhola, mas a última jornada foi para esquecer. Frente ao Barcelona, agora com Xavi no comando, os merengues acabaram humilhados no Santiago Bernabéu pelos blaugrana, que bateram a equipa da casa por 4-0. Foi a primeira derrota do Real Madrid nos últimos oito jogos, depois de uma épica remontada na Liga dos Campeões, que resultou na eliminação do PSG (mas terá tido efeitos secundários na equipa). O regresso ao campeonato espanhol foi como um balde de água fria. No sábado, em Vigo, o emblema de Ancelotti procurará voltar às vitórias, frente a um Celta instalado a meio da tabela classificativa espanhola.

Red Devils querem singrar

Já na Premier League, o fim de semana será palco de mais um desafio para o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes. Depois de uma representação com êxito da Seleção Nacional portuguesa, em especial de Fernandes, autor dos dois golos frente à Macedónia do Norte, o trio lusitano está de regresso a Old Trafford, onde vai receber o Leicester City de Ricardo Pereira, no sábado. 14 pontos de distância deixam os red devils com uma folgada vantagem sobre os foxes, mas a mira está apontada para os primeiros lugares da tabela classificativa inglesa. Apesar da vantagem folgada, o United não regista um saldo positivo com o Leicester City. Nos últimos três encontros entre as duas formações, saiu sempre derrotado. Os red devils vêm de bater o Tottenham na última jornada do campeonato inglês, procurando agora somar a segunda vitória consecutiva. Já o Leicester bateu, há duas semanas, o Brentford.