Sp. Braga vence Benfica na Pedreira (3-2)

À hora de início do confronto entre Sp. Braga e Benfica, na Pedreira, as duas equipas distavam 12 pontos na tabela classificativa. Agora, depois da vitória do emblema da casa por 3-2, os 'arsenalistas' ficaram a apenas 9 pontos do terceiro lugar ocupado pelos 'encarnados'.

O jogo relativo à 28.º jornada até teve um golo do Benfica na primeira parte, de Vertonghen, mas acabou anulado. E eis que, aos 28 minutos, Iuri Medeiros inaugurou oficialmente o marcador, colocando o Sp. Braga na frente.

O resultado manteve-se até ao intervalo e, na segunda parte, André Horta dilatou a vantagem. Tudo indicava uma vitória folgada para os 'arsenalistas', mas, o Benfica não cruzou os braços. Aos 74 minutos, Darwin Núñez converteu uma grande penalidade e, logo aos 77, João Mário restaurou a igualdade no marcador. Estava tudo em aberto novamente.

A equipa da casa, no entanto, regressou à liderança, aos 79 minutos, quando Vítor Oliveira bateu Vlachodimos.

O resultado manteve-se até ao fim do tempo regulamentar, e o Sp. Braga somou mais três pontos, ficando a 9 do Benfica. Os 'encarnados', por sua vez, ficam a 6 pontos do Sporting, que tem jogo marcado no domingo com o Paços de Ferreira.