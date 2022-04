Em Busca da Felicidade

Com a polémica instalada, Smith ainda teve tempo de aproveitar a after party dos Óscares, mas na ressaca já não pode partilhar a imagem que deveria retratar o momento alto da noite e da sua carreira.





W ill Smith bem desejaria que fosse uma mentira de 1 de abril, mas a verdade é que as fotografias a exibir a primeira estatueta dourada da carreira ficaram quase totalmente escondidas por uma cena digna de um filme - foi, aliás, presos a esta hipótese que muitos acreditaram durante breves momentos que toda a situação vivida nos Óscares não pudesse passar de uma encenação. No final do dia - ou da noite - tratava-se da cerimónia que distinguia os melhores dos melhores nas diversas áreas da indústria do cinema e, curiosamente, o protagonista do episódio até viria a ganhar o Prémio de Melhor Ator. Só que, além da ideia não parecer logo à partida genial, haveria ainda outra incongruência, já que Smith contracenaria com um humorista numa cena fictícia que dificilmente provocaria risos. E foi mesmo sem querer dar o corpo ao manifesto que Chris Rock se tornou também ele o outro rosto (literalmente) que ficará para a história desta cerimónia, embora aquele estalo tenha também atingido todos os que acompanhavam esta 94.ª edição dos Óscares fora de horas - neste caso em forma de café ou de bebida energética.

Quando voltou a subir ao palco - desta vez tendo sido convocado para o efeito, a fim de receber o Óscar pelo desempenho no filme King Richard -, Smith aproveitou para se mostrar arrependido, enquanto nas redes sociais o filho do ator avisava: «And That’s How We Do It [Connosco é assim…]», num guião cujas falas continuavam sem combinar.

Com a polémica instalada, Smith ainda teve tempo de aproveitar a after party dos Óscares, mas na ressaca já não pode partilhar a imagem que deveria retratar o momento alto da noite e da sua carreira.

Restou a publicação de um pedido de desculpas e a garantia de que é um «trabalho em construção». E a prova de que a Busca pela Felicidade não pode passar por este tipo de descargas momentâneas. E aos 53 anos, Will Smith já devia estar careca de saber isso mesmo.