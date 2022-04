Manuel Monteiro apoia candidatura de Nuno Melo

Ex-líder dos democratas-cristãos afirmou, durante uma intervenção no 29ª Congresso, ainda estar "perfeitamente disponível" para ajudar o futuro presidente do partido.





Manuel Monteiro, antido líder do CDS-PP, manifestou este sábado o seu apoio à liderança de Nuno Melo.

O ex-líder dos democratas-cristãos afirmou, durante uma intervenção no 29ª Congresso, ainda estar "perfeitamente disponível" para ajudar o futuro presidente do partido. Note-se que esta foi a primeira intervenção de Monteiro num Congresso do CDS em 20 anos.

No fim do seu discurso, deixou um voto de esperança aos militantes: "Animemo-nos, ninguém desista!".