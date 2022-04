A sagração da primavera…

Oriunda do ISCTE - a escola que se ‘especializou’ como ‘ninho’ de governantes socialistas -, Mariana não dispõe de currículo fora do circuito político-partidário, nem de especiais pergaminhos académicos. Mas distinguiu-se como ‘pronto-socorro’ do primeiro-ministro, e, diz quem sabe, que lhe tempera os humores e a irascibilidade que lhe moldam o feitio.





Houve tempo com fartura, desta vez, para o primeiro-ministro escolher os membros do seu Governo, amparado numa maioria parlamentar que lhe garante fidelidade e sossego durante os quatro anos da legislatura, se a cumprir até ao fim, atendendo ao inegável ‘apetite’ que lhe atribuem para exercer um cargo internacional.

Por alguma razão, aliás, António Costa guardou para si os Assuntos Europeus, retirados ao MNE. Sobraram, porém, o aviso e a vontade presidenciais de não o deixar cair nessa tentação a meio do mandato.

Talvez por isso, Costa deu-se ‘ao luxo’ de concentrar à sua volta todos os possíveis candidatos à sucessão, o que não deixa de ser uma equívoca originalidade. Depois do Governo ‘em família’, é o Governo dos ‘herdeiros’…

Na ‘grelha de partida’, Mariana Vieira da Silva ‘arrancou’ na primeira linha, eleita claramente como ‘favorita’, enquanto Fernando Medina, outrora ‘delfim’, definhou com a derrota nas autárquicas, mas viu-se agora ‘reabilitado’ com as Finanças, apesar do muito discutível apetrechamento técnico para o cargo.

Oriunda do ISCTE - a escola que se ‘especializou’ como ‘ninho’ de governantes socialistas -, Mariana não dispõe de currículo fora do circuito político-partidário, nem de especiais pergaminhos académicos. Mas distinguiu-se como ‘pronto-socorro’ do primeiro-ministro, e, diz quem sabe, que lhe tempera os humores e a irascibilidade que lhe moldam o feitio.

Como prémio, caber-lhe-á acompanhar a execução do famoso PRR, por coincidência, numa altura em que Eurostat anunciou que o PIB per capita português caiu para 74% da média da União Europeia, em 2021, comparativamente com mais de 80% no início do século, ultrapassado pela Polónia e Hungria, a empurrar-nos para a ‘liga dos últimos’.

Investida em ‘número dois’ de Costa, Mariana assume responsabilidades que contrastam com o seu histórico político, onde avulta o ‘patrocínio’ do famigerado projeto sobre a ‘monitorização do discurso do ódio’ na internet, vertido, mais tarde, na Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, cujo artigo 6.º - recorde-se - ‘cheirava’ a nova censura à distância.

Com a polémica instalada, Marcelo Rebelo de Sousa, após promulgação, enviou o diploma, em ‘segundas núpcias’, ao Tribunal Constitucional, em julho do ano passado, para fiscalização sucessiva, tendo em conta o ‘importante debate público’.

As reservas presidenciais não apressaram, contudo, os juízes do Palácio Ratton, tendo caído um piedoso silêncio, desde então, sobre o diploma, esquecido ao fundo de alguma gaveta.

A promoção de Mariana, e a companhia de mais oito ministras, contribuiu para o regozijo do jornal Público, que titulou na capa ser este Governo «o primeiro, em Portugal, em que a paridade entre género é absoluta».

A paridade esbateu-se com o elenco dos ‘ajudantes’, mas foi neste ambiente ‘politicamente correto’, que a Defesa recaiu, também pela primeira vez, numa mulher, que se tem dedicado, aliás, às questões do género nas Forças Armadas.

Helena Carreiras herdou os dossiês de Gomes Cravinho, que recuou numa diretiva caricata, na qual se continham várias orientações ‘purificadoras’ da linguagem entre militares.

A diretiva deu ‘bronca’, as associações de militares consideraram-na uma ‘patetice’ e Cravinho viu-se forçado a anular a diretiva, por esta não evidenciar «um estado de maturação adequado».

Como ‘recompensa’ para a gestão desastrosa do setor - que incluiu, ainda, a trapalhada à volta da substituição do CEME -, Cravinho mudou-se para os corredores da diplomacia, onde, ao menos a problemática do género ou da linguagem é suficientemente polida.

Num executivo recrutado, em larga maioria, no aparelho do PS, o único rasgo do primeiro-ministro foi a cientista Elvira Fortunato, uma investigadora prestigiada, que assumiu o ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. A escolha merece cinco estrelas. Faltará saber que meios lhe serão afetos para dar consistência à opção.

Descontada essa surpresa maior, prevaleceu um tom baço e previsível na composição do Governo, com um pendor fortemente estatizante na Economia, Saúde ou Educação.

A surpresa menor, foi protagonizada por Pedro Adão e Silva - um ‘homem dos sete instrumentos’, algures entre comentador desportivo ao serviço do Benfica e de comentador político ao serviço do PS. Ágil a ‘mudar de chapéu’, apeou-se ‘em andamento’ da carruagem das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril para embarcar no cais da Cultura, sem que nada o recomendasse. Um erro de casting.

Marcelo, como fez constar, não ‘morre de amores’ por este governo. Mas não teve outro remédio se não empossá-lo, embora lembrando que Costa não terá «desculpas ou álibis» se falhar. Nem terá mãos livres para exercer um poder absoluto, «nem ditadura de maioria». Assim seja.