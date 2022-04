Paulo Portas vai ao congresso para apoiar Nuno Melo

Paulo Portas, antigo presidente do CDS, vai estar este domingo presente no Congresso do partido para declarar apoio a Nuno Melo, candidato à liderança dos democratas-cristãos.

"Irei amanhã a Guimarães dar o meu voto a Nuno Melo e às suas listas", disse Portas, numa mensagem enviada às redações."É um gesto devido numa circunstância excecional."

"Fui presidente do CDS durante 16 anos e sei bem que os resultados das últimas eleições colocaram o partido numa situação de muito risco. Admiro a determinação de Nuno Melo em ser candidato num momento tão difícil. Em consciência sinto que é meu dever, como antigo líder, dar lhe esse sinal de confiança", explica o ex-presidente, assumindo, contudo, que isto "não significa qualquer regresso à politica partidária ou às suas dialéticas".