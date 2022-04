Miley Cyrus testa positivo à covid-19

Miley Cyrus testou positivo à covid-19, tendo sido a própria a revelá-lo através da sua conta de Twitter. A infeção dá-se poucos dias antes dos Grammy Awards.

“Viajar à volta do mundo, atuar para 100 mil pessoas por noite e conhecer centenas de fãs, as chances de apanhar Covid são muito altas”, notou a cantora de 29 anos no Twitter. “Tenho Covid, mas valeu a pena, definitivamente”.

A artista ia atuar no evento solidário da Janie's Fund, uma associação criada por Steven Tyler que ajuda raparigas que sofrem de traumas de abuso e negligência, mas viu-se obrigada a cancelar.