Montenegro é candidato a líder do PSD

Manteve-se em silêncio desde a derrota do PSD em 30 de janeiro, mas há várias semanas que era dado como certo na corrida à liderança. Luís Montenegro assumiu finalmente ser candidato nas eleições diretas agendadas para 28 de maio, com eventual segunda volta a 4 de junho, no dia em que arrancou a nova legislatura. A apresentação da candidatura deverá acontecer nestes próximos dias e Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional e uma das peças-chave do rioísmo, vai ser o coordenador da moção de estratégia global que Montenegro vai levar ao Congresso do PSD.

«Após algum tempo de reflexão pessoal e política, tomei a decisão de me candidatar a presidente do PSD», anunciou o candidato, numa declaração à Lusa.

O antigo líder parlamentar social-democrata disse ter tomado a decisão após ter escutado «muitos militantes, autarcas e cidadãos e ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD». Montenegro adiantou ainda a sua intenção de não falar publicamente antes de se dirigir diretamente aos militantes do PSD.

A candidatura de Luís Montenegro vai contar ainda com o antigo eurodeputado Carlos Coelho como diretor de campanha.

Esta será a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD, depois de ter disputado a presidência do partido em janeiro de 2020, perdendo para o atual presidente, Rui Rio.

A avançar contra o já assumido candidato Luís Montenegro, deverá estar Ribau Esteves, que admitiu estar a ser pressionado para concorrer à liderança do PSD. O presidente da Câmara de Aveiro deverá anunciar a sua candidatura na segunda-feira.

Miguel Poiares Maduro, Carlos Moedas e Paulo Rangel, apontados como potenciais candidatos, já declararam que não estão na corrida.

Já Pedro Rodrigues está a ponderar uma candidatura. Em processo de reflexão, vai fazendo contas aos apoios que pode vir a ter e, se tomar essa decisão, quer apresentar-se como alternativa aos restantes. O ex-líder da JSD promete anunciar a sua decisão nas próximas duas semanas.

De acordo com o calendário interno, os candidatos à liderança do PSD têm de se apresentar até ao dia 16 de maio.