ONU. Guterres "chocado" com imagens de Bucha e pede investigação

“É essencial que uma investigação independente permita encontrar os responsáveis”, do massacre em Bucha, na Ucrânia. O pedido é do secretário-geral da ONU, António Guterres, que se diz “profundamente chocado com as imagens de civis mortos em Bucha”, perto de Kiev.

Recorde-se que a situação em Bucha tem sido altamente condenada pelos responsáveis políticos um pouco por todo o mundo com assessor da presidência ucraniana a falar em “inferno do século 21”. “Os piores crimes do nazismo estão de volta à Europa. Isso foi feito deliberadamente pela Rússia”, disse Mykhailo Podoliak.

A Rússia diz que as suas tropas não mataram civis e assegura que as fotografias e vídeos publicados são “uma provocação”.