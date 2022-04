China e Ucrânia

por Pedro d'Anunciação

O embaixador da China em Lisboa publicou um artigo a explicar a posição do seu país relativamente à guerra na Ucrânia, que era difícil de entender. Segundo ele, Pequim é agora favorável à paz, o que pode ser considerado uma política mais realista do que idealista, porque se trata deste momento e desta paz.

Mas quem é que na Ucrânia violou esta paz a começou a deitar bombas ofensivas, para justificar a neutralidade do país perante a guerra da Ucrânia?

Vamos considerar que o país não é tão neutro como isso, o que justificará maiores elogios de Moscovo á Índia. Mas então porque é que insiste em ser confusa, defendendo aqui a neutralidade, e necessitando de se explicar melhor (que não me parece tê-lo conseguido) com um artigo do seu embaixador num jornal?