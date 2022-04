Veja a lista de vencedores das principais categorias dos Grammys

A cerimónia de entrega dos Grammys, este domingo à noite, ficou marcada por homenagens ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu recentemente.

A banda ganhou três prémios e tinha uma atuação prevista, mas acabou por cancelar.

A guerra na Ucrânia também esteve em destaque, com uma mensagem pré-gravada do Presidente Zelenskyy, que aproveitou a ocasião para sublinhar que os músicos do seu país se viram obrigados a trocar os instrumentos por armas e os smokings por fardas militares.

O norte-americano Jon Batiste foi o grande vencedor da cerimónia, conquistando dos 11 prémios para os quais estava nomeado, incluindo a de Álbum do Ano, por We Are.

Veja aqui os premiados nas principais categorias.



Gravação do Ano

Leave the Door Open, Silk Sonic



Canção do Ano

Leave the Door Open, Silk Sonic



Melhor Artista Novo

Olivia Rodrigo



Melhor Performance Pop a Solo

Drivers Licence, Olivia Rodrigo



Melhor Performance Pop por Duo ou Grupo

Kiss Me More, Doja Cat com SZA



Melhor Álbum Pop Vocal

Sour, Olivia Rodrigo



Melhor Álbum Pop Tradicional

Love For Sale, Tony Bennett e Lady Gaga



Melhor Disco de Dança/Eletrónico

Alive, Rüfüs del Sol



Melhor Álbum de Dança/Eletrónico

Subconsciously, Black Coffee



Melhor Performance Rock

Making a Fire, Foo Fighters



Melhor Canção Rock

Waiting on a War, Foo Fighters



Melhor Álbum Rock

Medicine At Midnight, Foo Fighters



Melhor Álbum Alternativo

Daddy's Home, St Vincent



Melhor Performance Metal

The Alien, Dream Theater



Melhor Performance R&B

Leave the Door Open, Silk Sonic, e Pick Up Your Feeling, Jazmine Sullivan



Melhor Canção R&B

Leave the Door Open, Silk Sonic



Melhor Álbum R&B

Heaux Tales, Jazmine Sullivan



Melhor Performace Rap

Family Ties, Baby Keem com Kendrick Lamar

Melhor Canção Rap

Jail, Kanye West com Jay Z

Melhor Álbum Rap

Call Me If You Get Lost, Tyler, the Creator

Melhor Álbum de Música Urbana

El Último Tour Del Mundo, Bad Bunny



Melhor Performance de Raízes Americanas

Cry, Jon Batiste



Melhor Canção de Raízes Americanas

Cry, Jon Batiste e Steve McEwan



Melhor Álbum de Comédia

Sincerely, Louis CK - Louis C.K.



Melhor Banda-Sonora para Media Visual

Soul, Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross, & The Queen's Gambit, Carlos Rafael Rivera



Melhor Música para Filme

Summer of Soul, Vários Artistas



Melhor Vídeo Musical

Freedom, Jon Batiste



Produtor do Ano

Jack Antonoff