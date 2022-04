Doja Cat teve de sair a correr da casa de banho para ir ao palco receber o Grammy

Doja Cat quase que perdeu o momento de subir ao palco para receber o Grammy de Melhor Perfomance de Duo/Grupo de Pop. A cantora saiu da gala por uns segundos para ir à casa de banho, quase colocando em risco o seu grande momento da noite.

"Nunca 'mijei' tão depressa em toda a minha vida", disse Doja Cat, ofegante, antes de agradecer a entrega do prémio para a música "Kiss me More", com a qual canta juntamente com a artista SZA, que também não estava nos melhores dias, uma vez que se apresentou na gala de muletas.

Doja Cat venceu apenas um dos quatro prémios para os quais estava nomeada. A artista norte-americana estava nomeada para Melhor Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano.