Jorge Fonseca vence Grand Slam de Antália e sobe novamente para a liderança do ranking mundial

Depois de vencer o Grand Slam de Antália, Jorge Fonseca, bicampeão do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, volta a estar na liderança do ranking mundial de -100 kg.

O judoca português venceu a competição turca, com a qual arrecadou 1.000 pontos, valendo mais do que um campeonato da Europa, na qual são apenas atribuídos 700 pontos. Desta forma, Jorge Fonseca reconquistou um lugar que já tinha ocupado.

Feitas as contas, o português tem no total 5.829 pontos, mais 360 do que o russo Arman Damian. Note-se que este atleta não está a participar nas competições, devido às decisões da Federação russa de Judo, que alega questões de segurança, ainda que a Federação Internacional permita que os atletas deste país participem nas provas, de uma forma neutra, perante a invasão russa da Ucrânia.

Até ao momento, o judoca do Sporting já venceu o Grande Prémio de Portugal, em janeiro, e o Open Europeu de Praga, em março, arrecadando agora a terceira medalha. Sublinhe-se ainda que Jorge Fonseca não perde há 14 combates.

Este ouro na capital turca surge a menos de um mês dos campeonatos europeus de judo, que irão acontecer entre 29 de abril e 01 de maio, em Sófia, na capital da Bulgária, onde o português irá à procura do primeiro título continental, após colocar ao peito a medalha de bronze em 2020, em Budapeste.