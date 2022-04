Homem de 72 anos morre em despiste de trator

Estiveram no local nove operacionais de cinco veículos, da corporação de bombeiros de Ferreira do Alentejo, da GNR e do INEM.





Um homem de 72 anos morreu esta segunda-feira em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 1026, que liga Ferreira do Alentejo à povoação de Figueira dos Cavaleiros, no mesmo concelho, indicou fonte do Comando Territorial de Beja da GNR à agência Lusa.

Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, adiantou que o alerta foi dado pelas 14h23.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); sendo que, de acordo com a GNR, as causas do acidente encntram-se a ser investigadas por militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidente de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Beja.

Estiveram no local nove operacionais de cinco veículos, da corporação de bombeiros de Ferreira do Alentejo, da GNR e do INEM.