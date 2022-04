Ferrero retira do mercado ovos Kinder Surpresa depois de serem detetados casos de salmonela no Reino Unido

A Ferrero retirou alguns lotes de ovos de chocolate Kinder Surpresa no Reino Unido, depois de serem detetados casos de salmonela em crianças.

Segundo o jornal britânico The Guardian, as instituições que fiscalizam área da segurança e saúde alimentar como a Agência de Padrões Alimentares (FSA) encontraram uma ligação entre os casos comunicados de envenenamento por salmonela espalhados pelo Reino Unido e os ovos Kinder.

A FSA já identificou 57 casos da doença, sendo que a maioria são crianças entre os 3 e os 5 anos.

Os produtos em questão são ovos de 20 g, que vêm em embalagens de três cujas datas de validade estão entre 11 de julho e 07 de outubro.

Para prevenir o aumento de casos, a empresa de chocolate retirou estes produtos do mercado e também já aconselhou as pessoas a não os comer. Já a FSA disse que os ovos foram todos fabricados no mesmo local, pelo que não se acredita que existam outros produtos Ferrero afetados.

"Para evitar o risco de mais casos da doença, os consumidores não devem consumir os produtos indicados no alerta de recolha e os pais ou tutores das crianças devem seguir os conselhos de risco nele contidos", realçou a autoridade alimentar, no momento em que se espera pela Páscoa, uma quadra festiva que poderia trazer uma boa margem de lucro para a Ferrero.

Os sintomas de salmonela incluem diarreia, cólicas, náuseas, vómitos e febre. Embora grande parte dos casos se resolva num curto espaço de tempo, estes sintomas podem ser mais graves, sobretudo nos mais jovens e naqueles que sofrem de um sistema imunitário enfraquecido.