Neve pintou de branco os pontos mais altos da ilha da Madeira

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas encerrou, na tarde desta segunda-feira, a Estrada Florestal que liga o Areeiro à Eira do Serrado, na ilha da Madeira, devido à queda de neve. Segundo as previsões, a queda de neve poder-se-á manter até amanhã nos pontos mais altos da ilha.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), além da neve que deverá continuar a cair até terça-feira, a norte da ilha as previsões são de aguaceiros.

Esta é a segunda vez no espaço de duas semanas que neva na Madeira.