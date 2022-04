Os mais pequenos é que comandam as tropas

Com o cair das restrições voltaram as festas de aniversário dos mais pequenos. Ainda no fim de semana passado os meus filhos tiveram quatro e uma amiga dizia que a filha tem festas marcadas para os próximos três fins de semana. Curioso como as crianças passam os fins de semana em festas mas os pais nem se permitem ter tempo para tomar um café com os amigos. A partir de uma certa idade as festas de aniversário começam a esmorecer. E não é culpa da pandemia, é culpa da inércia, da preguiça, do comodismo… Ora porque está frio, ora porque está calor, ou porque a semana foi cansativa, porque não se está com disposição, porque os miúdos estão adoentados, seja por que razão for a tendência é sempre para não fazer nada. «Fica para o ano!».

Do outro lado, as crianças vão tomando terreno e aproveitando a infância a seu bel-prazer. Nós, que pertencemos à geração em que se andava a reboque dos pais, nunca saberemos o que isso é. Agora as crianças é que ditam as regras e tudo se move à sua volta. As festas de aniversário são só um pequeno exemplo. Outro são as atividades extra-curriculares, que implicam uma boleia quase diária para o local onde se realizam. E a seguir uma longa espera para a nova boleia de regresso a casa. Ou as competições ao fim de semana. No treino de futebol do meu filho, por exemplo, os pais são tão dedicados e vivem os torneios tão intensamente que eu me sinto um E.T. quando digo que não tenho a menor vontade de me levantar de madrugada a um sábado para o ir pôr aos jogos ou de interromper o almoço de domingo para o fazer. No outro dia, a mãe de um amigo de um dos meus filhos que está muito entusiasmado com um novo desporto que o faz sair todos os dias da escola mais cedo e preenche os fins de semana de todos, tanto perto de casa como a mais de 300 km, dizia-me que agora é assim. Um esforço que ela tem de fazer. Que será assim enquanto ele gostar.

O que parece é que os mais novos estão tão habituados a que o mundo gire à sua volta que já não entendem sequer o esforço que os pais fazem para dar resposta às suas múltiplas requisições e, pelo contrário, cada vez exigem mais e ficam revoltados quando não têm nada para fazer. Muitos já nem sabem brincar sozinhos e estão à espera que os pais os entretenham ou sentem-se absolutamente entediados e injustiçados quando não têm programa. Já não são os filhos que acompanham os pais a encontros de amigos, almoços, passeios, exposições ou onde lhes apetecer ir. Porque ‘apanham uma seca’, como nós apanhávamos às vezes, com a diferença que isso já não é permitido. Os pais sentem-se facilmente culpados do tédio dos filhos e absolutamente responsáveis pelo seu bem-estar, como se os mais novos não pudessem estar algum tempo simplesmente sem fazer nada ou a entreter-se com as suas coisas, e dedicam às vezes os fins de semana inteiros a levar os filhos a festas, ao parque, a jogos, a concertos, ao cinema, a workshops e a tudo o que estiver na agenda infantil.

Um dia destes, outra mãe, numa festa de aniversário enquanto corria atrás das três filhas gémeas para as reunir e levar à festa seguinte, desabafava: «Eu já não sou mulher, não sou nada. Eu não passo de uma motorista». Acho que cada vez mais, em algum ou muitos momentos, todos acabamos por sentir-nos assim.