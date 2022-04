Homem e mulher encontrados mortos em rua de Hamburgo

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos, esta terça-feira, numa rua em Hamburgo, na Alemanha.

De acordo com a polícia alemã, citada pela imprensa, os corpos tinham marcas de balas.

Na sequência da descoberta, as autoridades fecharam várias ruas ao trânsito e montaram uma operação no local, para apurar as circunstâncias da morte daquelas duas pessoas.

"Estamos a tratar o caso como um homicídio-suicídio com base naquilo que sabemos", informou a polícia alemã que, no entanto, garante que vai continuar a investigar.

Auf Grund eines größeren Polizeieinsatzes sind die Scheel-Plessen-Straße und Teile der Großen Rainstraße in #Altona für den Fahr- und Fußgängerverkehr voll gesperrt. #VerkehrHH pic.twitter.com/TOMfqQSPrp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 5, 2022