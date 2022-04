Vários chocolates da Kinder retirados dos mercados em França devido a casos de salmonela

Este surto está a afetar principalmente crianças. No início da semana, já começaram a retirar produtos desta marca no Reino Unido, também por suspeitas de ligações a casos de salmonela.





Depois de serem retirados chocolates da marca Kinder dos mercados no Reino Unido, mais produtos foram também retirados agora em França, após suspeita de terem causado 21 casos de salmonela no país, entre os quais oito necessitaram internamento.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral da Saúde de França, divulgado esta terça-feira, houve 15 doentes que afirmaram ter consumido vários produtos da marca Ferrero nos dias anteriores à manifestação dos sintomas de intoxicação.

Em causa estão os produtos Kinder Surprise de 20 g, o Kinder Schoko-Bons com prazo de validade entre o final de abril e o final de agosto, o Kinder Happy Moment e o Kinder Mix com prazo de validade até final de agosto, em diferentes formatos.

Todos estes chocolates foram feitos na mesma fábrica da Ferrero, na cidade belga de Arlon.

A ligação dos casos de salmonela com estes chocolates não está a acontecer apenas em França. Também foram reportados surtos no Reino Unido e na Irlanda, também associados a determinados produtos Kinder. Em ambos os casos, esta estirpe tem afetado crianças com idade média de quatro anos.