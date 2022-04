Os anjos de Kim. Nova campanha de Skims apresentada nos corpos de Heidi Klum, Tyra Banks e Alessandra Ambrósio

Os anjos de Victoria passaram a ser os anjos de Kim. Para a nova coleção da marca Skims da Kim Kardashian, a socialite convidou as supermodelos Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrósio e Candice Swanepoel para posarem juntas pela primeira vez.

As fotografias da campanha mostram a coleção “Fits Everybody” - em português serve a toda a gente - de tangas, soutiens e bodysuits.

As antigas modelos da Victoria’s Secret partilharam na rede social Instagram vários momentos das filmagens. Para Heidi Klum, de 48 anos, a campanha foi uma “especial”, pois as modelos já não estavam juntas há muito tempo.

Já a brasileira Alessandra Ambrósio, de 40 anos, disse que teve um “momento incrível”, enquanto a norte-americana Candice Swanepoel referiu-se ao grupo como aquele “que nunca soube que precisava”.

A dona de Skims também tirou algumas fotografias ao lado das estrelas da moda e, ao partilhá-las no Instagram, revelou que não estava a planear ser modelo para esta campanha, mas que passou por lá e decidiu eternizar o momento “porque era demasiado icónico”.

Segundo um comunicado da Skims, citado pelo Page Six, Kim escolheu as quatro supermodelos para mostrar “a força, energia e atração eterna dos modelos com imagens que refletem os legados duradouros do grupo".

A campanha "saúda mulheres fortes e poderosas, destacando o prestígio do coletivo de alta moda em peças de roupa que fazem com que todas as mulheres se sintam como ícones".