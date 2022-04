ODCE. Inflação fixa-se em 7,7% em fevereiro, valor mais alto desde 1990

A inflação nos países da OCDE subiu para 7,7% em fevereiro deste ano, valor que compara com os 7,2% registados no primeiro mês do ano e os apenas 1,7% de fevereiro do ano passado.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que diz que esta é a taxa mais elevada desde dezembro de 1990.

No entanto, feitas as contas, este aumento refletiu, em parte, o grande crescimento da inflação turca, que passou dos 48,7% em janeiro para os 54,4% em fevereiro. Excluindo a Turquia, a inflação nos países da OCDE subiu para 6,3%, após uma taxa de 5,8% em janeiro.

Apesar de a energia ter continuado a impulsionar a inflação na maioria dos países da OCDE, também a inflação dos preços dos alimentos “apresentou um aumento notável”. Assim, excluindo alimentos e energia, a inflação homóloga nestes países cresceu para 5,5%, depois de ter aumentado para 5,1% em janeiro.

Nos países do G20, diz a OCDE, a inflação também cresceu em fevereiro, atingindo 6,8% em comparação com 6,5% em janeiro. Fora da área da OCDE, a inflação homóloga aumentou significativamente na Argentina. Foi estável na China e na África do Sul, enquanto diminuiu na Índia.

A OCDE faz também as contas aos países do G7 onde a inflação cresceu em todos os países. Os maiores aumentos, de 0,9 e 0,8 pontos percentuais, foram registados em Itália e França, e o menor aumento, de 0,2 pontos percentuais, foi registado na Alemanha.

Nos Estados Unidos, a inflação, de 7,9%, atingiu a taxa mais elevada desde janeiro de 1982. A inflação excluindo alimentos e energia foi o principal motor da inflação global no Canadá, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, enquanto a energia foi o principal contribuinte para a inflação em França e Itália.

Por fim, no que diz respeito à zona euro, a inflação global medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) subiu para 5,9% em fevereiro, em comparação com 5,1% em janeiro de 2022 e apenas 0,9% em fevereiro de 2021.

Excluindo alimentos e energia, a inflação na área do euro aumentou para 2,7% em fevereiro, em comparação com 2,3% em janeiro.

Recorde-se que a estimativa rápida do Eurostat para a área do euro em março de 2022 aponta para a inflação homóloga e para a inflação excluindo alimentos e energia a aumentar ainda mais para 7,5% e 3,0%, respetivamente.