Homem suspeito de matar familiar e depois telefonar para os serviços de emergência médica

A Polícia Judiciária (PJ), deteve, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Pernes, um homem de 48 anos por fortes indícios do crime de homicídio com recurso a arma branca. A vítima era um familiar do arguido, com 51 anos.

De acordo com um comunicado da autoridade, os factos aconteceram esta segunda-feira no interior da residência onde a "vítima e arguido coabitavam, na sequência de uma altercação mantida entre ambos por motivos ainda não concretamente determinados".

A seguir à prática do crime, o arguido terá acionado os serviços de emergência médica, que acabaram, contudo, por não conseguir reverter a situação em que a vítima se encontrada, tendo esta acabado por morrer.

"As diligências efetuadas em sede de exame do local de ocorrência do crime e exame do cadáver permitiram a recolha de suporte probatório de natureza testemunhal e pericial que permite indiciar fortemente o arguido agora detido pela prática dos crimes de homicídio e detenção e uso de arma proibida", lê-se na nota da PJ.

O detido será presente ao primeiro interrogatório judicial amanhã, a fim de lhe ser aplicada a medida de coação adequada e proporcional à sua conduta criminosa.