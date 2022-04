Taxa de poupança recua para 13,3%

Os dados foram avançados pelo Eurostat e diz que esta queda está relacionada com o aumento do consumo.





A taxa de poupança na Zona Euro caiu para 13,3% no final do quarto trimestre de 2021, o que representa um recuo de 1,7 pontos percentuais face ao registado no trimestre anterior, aproximando-se dos valores pré-pandemia.

Os dados foram avançados pelo Eurostat e diz que esta queda está relacionada com o aumento do consumo. No quarto trimestre de 2019 estava em 12,4%.

Recorde-se que, em Portugal, a taxa de poupanças das famílias se situava nos 10,9% em 2021, após ter atingido um máximo histórico anual de 12,6% em 2020, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas. Está, portanto, abaixo do valor observado na Zona Euro.