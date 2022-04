Efemérides de 6 de Abril (2022)

1385 D. João I (1357-1453), Mestre de Avis, foi aclamado Rei de Portugal há 637 anos, inaugurando a dinastia de Avis no final de crise dinástica de 1383-85.

1896 Inauguração dos Jogos Olímpicos da era moderna em Atenas (recuperando os da Antiguidade, em Olímpia, Grécia, entre os séculos VIII a. C. e o V d.C.), há 126 anos, por iniciativa do pedagogo e historiador francês barão de Coubertain (1863-1937).

1909 O almirante norte-americano Robert Peary e o explorador Mathew Henson foram as primeiras pessoas a atingirem o Polo Norte, há 113 anos.

1962 Portugal assinou há 60 anos em Genebra, Suíça, durante o salazarismo, o protocolo de adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, que deu origem à Organização Mundial do Comércio.

1992 O escudo entrou há 30 anos (cavaquismo) no mecanismo das taxas de câmbio do Sistema Monetário Internacional, no seu caminho para o Euro.

2000 Foi aprovado há 22 anos (Governo de Guterres) o diploma que reorganizou a investigação criminal, atribuindo à PSP e à GNR a investigação da pequena criminalidade.

2001 Terminou há 21 anos, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento das FP 25, com a absolvição dos quase 70 réus (incluindo Otelo) e a e a incrível condenação de apenas 4 "arrependidos".

2007 O Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima alertou há 15 anos para que cerca de 20 a 30 por cento das espécies vegetais e animais correm o risco de desaparecer se o aumento da temperatura mundial passar de 1,5 para 2,5 graus centígrados.

2011 O então primeiro-ministro (2005-11) José Sócrates (n.1957) anunciou há 11 anos que Portugal dirigiu à comissão Europeia um pedido de ajuda externa, juntando-se à Irlanda e à Grécia.

2017 Cerca de duas centenas de moradores de Carnide, em Lisboa, juntaram-se há 5 anos com o apoio do presidente da Junta para arrancarem os 7 parquímetros da EMEL colocados na zona histórica do bairro, alegando que estes lhes foram impostos sem uma consulta prévia.

2018 O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou há 4 anos o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande-Colar Ordem do Infante D. Henrique pela sua iniciativa de apoio aos estudos de jovens refugiados.

2021 Há 1 ano, Jeff Bezos, passava a encabeçar os tops da lista da Forbes de Billionários, incluindo a nova entrada de Kim Kardashian.