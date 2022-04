Site do Continente fica operacional seis dias após ataque informático

O Continente Online foi reposto, esta quarta-feira, depois de ter estado em baixo desde o “ataque informático” detetado a 30 de março.

A informação foi comunicada pela Sonae MC num comunicado publicado no site do supermercado, no qual é referido que “não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados”, e justifica a constatação com “o profundo trabalho forense” que tem vindo a ser realizado nos últimos dias.

“Os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, continente.pt, wells.pt não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras”, sublinha o Continente.

No mesmo comunicado é ainda referido que a empresa do grupo Sonae continua a trabalhar em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança para evitar novos ataques desta natureza.