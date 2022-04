Índice de transmissibilidade da covid-19 diminuiu em relação à semana passada

Portugal regista atualmente um índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus de 0,95, sendo os Açores a única região do país onde o indicador se encontra acima de 1, lê-se esta terça-feira no relatório semanal da evolução do número de infeções do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"O valor médio do Rt para os dias entre 28 de março e 01 de abril foi de 0,95" a nível nacional, sendo esta uma descida de 0,2 em relação ao período anterior.

Os dados hoje divulgados deixam ainda saber que o número médio de casos a cinco dias está nas 9.566 infeções diárias a nível nacional e nas 8.547 no continente.

"Apenas a região autónoma dos Açores apresenta a média do índice de transmissibilidade a cinco dias superior a 1, o que indica uma tendência crescente" de casos, explica o INSA, adiantando que o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - nesse arquipélago passou dos 1,01 para os 1,07.

À exceção dos Açores, todas as regiões de Portugal viram o Rt diminuir na última semana, com o Norte a passar de 1,02 para 0,98, o Centro de 0,95 para 0,92, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96 para 0,93, o Alentejo de 0,96 para 0,95, o Algarve de 0,96 para 0,94 e a Madeira de 1,05 para 0,96.

Além disso, em relação à incidência, a região do Norte é a única que não apresenta uma taxa superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.