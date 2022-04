PIB. Católica aponta para crescimento de apenas 0,2% no 1.º trimestre

Os economistas da Católica apontam para uma forte travagem do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, crescendo 0,2% em cadeia. Já o crescimento homólogo será de 9,3% face à baixa comparação em relação a 2021. “No primeiro trimestre do ano, a economia portuguesa poderá ter crescido apenas 0,2% em cadeia, alcançando um nível equivalente a 98,8% do quarto trimestre de 2019, o último período sem os efeitos da pandemia”, dizem os economistas. Face a este cenário, a economia portuguesa ainda estará a 1,2% do nível do PIB pré-pandemia no final do primeiro trimestre.

No entanto, na folha trimestral de conjuntura, os economistas admitem que “esta estimativa está envolta em enorme incerteza devido ao comportamento errático em janeiro, fevereiro e março dos indicadores de alta frequência disponíveis”. E acrescentam: “Os deflatores de comércio externo, muito influenciados pelo preço da energia, permitem acomodar, quer a expansão, quer a contração da atividade económica”.

E apontam para “uma certa fragilidade no final do mês de março”, o que pode significar que que a atividade económica do segundo trimestre poderá “ser inferior ao quarto trimestre do ano passado”, logo representaria uma contração do PIB superior a 0,2% em cadeia no segundo trimestre. Mas apesar destas incertezas, acreditam que o “choque parece ser bem menor face ao observado nos vários trimestres de confinamento devido à pandemia”.

As más notícias continuam. Os economistas da Católica apontam para uma taxa de inflação em Portugal no valor de 5%, com um intervalo que vai de 3% a 7%. “Trata-se de uma forte revisão em alta face ao ponto central de 2% indicado na última folha”, referem. E explicam: “Os efeitos das políticas económicas usadas pela generalidade dos países desenvolvidos durante os dois últimos anos manifestavam-se em várias dimensões, nomeadamente na subida dos preços da energia, na inflação e numa perspetiva de subida das taxas de juro, mais rápida nos Estados Unidos do que na zona euro”.

Quanto ao cenário macroeconómico garantem que o atual é agora significativamente diferente face a outubro último, o que obrigará a tomar decisões difíceis, nomeadamente por parte do Banco Central Europeu (BCE). “O BCE terá dificuldade em reduzir a inflação da zona euro a médio prazo, com um ponto central em torno dos 2.5% no horizonte de 2024”, daí acreditarem que os custos com o serviço da dívida “deverão subir de forma significativa”, o que, no seu entender, “tenderá a prejudicar as contas externas de Portugal”, mesmo que beneficie das transferências de capital da União Europeia via PRR.

Fórum para a Competitividade mais otimista

Um entendimento diferente tem o Fórum para a Competitividade ao admitir que “ainda que a guerra venha a enfraquecer a economia, por múltiplos canais, tal não será muito nítido nos dados do 1.º trimestre, mesmo se os primeiros dados quantitativos conhecidos apontem nesse sentido”. A garantia foi dada na sua nota de conjuntura, ao apontar para um aumento do PIB até 1,5% nos primeiros três meses do ano.

A entidade liderada por Ferraz da Costa afirma que, depois de a economia ter enfraquecido em janeiro, em fevereiro melhorou, com os dados de atividade e os indicadores de confiança a darem esse mesmo sinal. No entanto, garantiu que, a partir daí, com o início da guerra instalou-se uma elevada incerteza, acompanhado pelo forte aumento dos preços da energia.

“Curiosamente, o indicador diário de atividade, calculado pelo Banco de Portugal, só começou a fraquejar a partir da segunda quinzena de março. É possível que a surpresa inicial tenha provocado uma inércia inicial, sobre os consumos correntes”, refere o documento.

O Fórum para a Competitividade afirma também que num cenário em que a guerra não se prolongue demasiado, os efeitos para a economia portuguesa serão limitados, lembrando que a maior parte das projeções, mesmo a nível internacional, exclui, por enquanto, um cenário de recessão das economias avançadas este ano.

“Em 2022, a desaceleração do PIB face às anteriores estimativas deverá ser inferior a um ponto percentual e a aceleração da inflação deverá rondar os dois pontos percentuais”.