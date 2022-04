Tráfico de droga. Detidas sete pessoas e apreendidas 15 mil doses de estupefacientes

Os suspeitos eram uma mulher e seis homens, com idades compreendias entre os 24 e os 41 anos.





Sete pessoas foram detidas entre terça-feria e hoje, pela Guarda Nacional Repúblicana (GNR), por serem suspeitas do tráfico de estupefacientes nas regiões do Algarve e do Alentejo. A autoridade apreendeu ainda mais de 15 mil doses de drogas, armas e munições.

Segundo um comunicado do órgão policial, os suspeitos eram uma mulher e seis homens, com idades compreendias entre os 24 e os 41 anos, tendo estes sido detidos numa operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes. A detenção foi o culminar de uma investigação iniciada há oito meses pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé.

Durante a oepração foram realizadas 13 buscas domiciliárias e seis a veículos, das quais resultou a apreensão de 6.115 doses de cocaína, 9.659 de haxixe, 45,6 gramas de MDMA, 70 doses de liamba, diversos comprimidos, esteroides, duas armas, diversas munições, cinco viaturas e diverso material de som, imagem e de comunicações.

Foram também apreendidas duas balanças de precisão e cerca de 40 mil euros. O dinheiro pode ter resultado da "atividade ilícita relacionada com o tráfico de estupefacientes em larga escala" na região do Algarve e do Baixo Alentejo, diz ainda a GNR.

Os detidos vão amanhã ser presentes ao primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Faro, no qual serão aplicadas eventuais medidas de coação.