Efemérides de 7 de Abril (2022)

1263 Os restos mortais de Santo António de Lisboa (1191-1231), Doutor da Igreja, foram transferidos há 759 anos para a Basílica de Santo António, em Pádua, onde escolheu viver.

1652 Os holandeses fundaram há 370 anos a Cidade do Cabo (não foi só a de NY), na África do Sul, a segunda mais povoada (a seguir a Joanesburgo), que serviu muito tempo como escala para a Companhia das Índias Holandesa.

1821 O Governo liberal saído da Revolução de Setembro de 1820, sob o reinado de D. João VI (1767-1826, a reinar desde 1816, e Regente com a mãe, D. Maria I, a partir de a partir de 1792, pelo que ainda viveu um bom período de absolutismo), suprimiu há 201 anos, meses antes do ‘vintismo’, os chamados "direitos banais", impostos e tributos do período senhorial.

1831 O imperador Pedro I do Brasil (1798-1834, ali aclamado em 1822), D. Pedro IV de Portugal (reinou durante alguns meses de 1826, e comandou o lado constitucional na guerra civil de 1828-34), abdicou há 191 anos do trono do Brasil em favor do filho, D. Pedro de Alcântara (1825-91, deposto em 89), então com cinco anos de idade, e nomeou o estadista José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) seu tutor.

1948 A OM de Saúde foi criada há 74 anos pela ONU, estando neste momento a dirigir a luta mundial contra o Covid 19.

1969 Com a publicação do RFC 1 (Request for Coments), documentos técnicos desenvolvidos e mantidos pelo IETF (Internet Engineering Task Force), instituição que especifica os padrões que serão implementados e utilizados em rede, nasceu há 53 anos simbolicamente a Internet.

2015 A Câmara de Cascais, presidida pelo social-democrata Carlos Carreiras, chumbou há 7 anos a proposta apresentada pelo vereador do PS Alexandre Sargento para retirar a medalha de mérito empresarial atribuída pelo município ao ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado.

2017 A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) repôs os parquímetros retirados de Carnide com o apoio da Junta de Freguesia, e disse esperar “bom senso” da população.

2018 O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, foi condenado há 4 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e preso pela polícia federal em São Bernardo do Campo – sabendo-se agora que a Justiça brasileira considerou viciado aquele julgamento e a acção do juiz Moro.

2021 Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram há 1 ano que a variante Alfa do SARS-CoV-2 se tornou a cepa dominante de COVID-19 nos EUA.