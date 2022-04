Homem tenta matar a mulher com dois tiros e mata-se de seguida em Barcelos

Vítima está internada em estado grave no Hospital de Braga.





Um homem, com cerca de 50 anos, tentou matar a mulher com dois tiros e suicidou-se de seguida, esta quinta-feira de manhã, em Barcelos.

A vítima, de 47 anos, está internada em estado grave no Hospital de Braga, segundo o Correio da Manhã, que adianta que o casal estava a separar-se e que terá sido esse o motivo para a tentativa de homicídio seguida de suicídio.

O alerta foi dado pouco antes das 8h e a Polícia Judiciária, que está a investigar as circunstâncias do crime, criou um perímetro de segurança no local em que o cadáver foi encontrado.