Zelensky já aceitou convite de Portugal para discursar na Assembleia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite de Portugal para discursar na Assembleia da República, perante os deputados portugueses, através de videochamada.

A informação foi avançada pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, em declarações à TSF, que em conjunto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou o convite português, depois de este ter sido aprovado por todas as bancadas do Parlamento à exceção da do PCP.

A data, contudo, não foi ainda fixada, mas poderá ser fechada nas próximas horas, segundo Santos Silva.

O recém-eleito presidente da Assembleia da República disse ainda que a confirmação da disponibilidade de Zelensky lhe tinha sido transmitida, esta quinta-feira, pela embaixadora da Ucrânia em Portugal.

Sublinhe-se que desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro, Volodymyr Zelensky já discursou perante 19 parlamentos, tendo apelado sempre à mobilização conjunta de esforços na ajuda ao país na luta contra as tropas de Moscovo.