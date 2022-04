Mark Wahlberg, grande nome de Hollywood, quer acabar a carreira "o quanto antes"

É uma das caras mais conhecidas do mundo de Hollywood, mas quer pôr um ponto final na sua carreira. Mark Wahlberg disse que planeia terminar os seus dias dourados como ator "o quanto antes" para poder estar mais tempo com a sua família.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator, de 50 anos, confessou que o que mais lhe custa no trabalho é ficar longe dos seus quatro filhos: Ella, de 18 anos, Michael, de 16, Brendan, de 13 e Grave, de 12. Os quatro são rebentos do relacionamento que Wahlbetg tem com Rhea Durham. "Tem de ser algo realmente especial para me fazer sair de casa, para deixá-los, pois é o maior sacrifício", explicou o ator.

O mais recente filme de Mark Wahlberg chama-se "Father Stu", a história de um atleta de boxe que acaba por se tornar padre.

"Sinto que este é o começo de um novo capítulo para mim, fazer coisas assim - com conteúdo - que podem ajudar as pessoas. Quero focar-me em fazer mais. Não quero dizer necessariamente conteúdos religiosos, mas coisas que ajudem as pessoas. Espero que este filme abra portas não só para mim, mas para outros em Hollywood que procuram conteúdo com significado", confessa.